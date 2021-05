Horizon Forbidden West porównane z Zero Dawn. Ewolucja Aloy na wideo

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Horizon Forbidden West doczekało się porównania z Zero Dawn. Materiał wideo prezentuje, jak ewoluowały poszczególne elementy gier.

Wczoraj wreszcie mogliśmy obejrzeć gameplay z nowego Horizon. Prezentacja wypadła bardzo dobrze, zobaczyliśmy grę w akcji i zapoznaliśmy się z wstępnym opisem zmian i nowości.

Oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że największe zmiany przeszła oprawa. Mowa tu nie tylko o nowym, bardziej tropikalnym klimacie całości, ale też rzecz jasna o nowej jakości grafiki. Jako że Horizon Forbidden West ukaże się nie tylko na PS4, ale też na PS5, Guerilla Games zadbało o śliczną oprawę.

W sieci pojawił się filmik porównujący niektóre elementy Zero Dawn do Forbidden West. Dzięki niemu możemy lepiej przyjrzeć się temu, co dokładnie ulepszono w nowych przygodach Aloy.

W materiale widzimy między innymi, jak gigantyczną metamorfozę przeszła woda w nowej grze. Będzie ona pełniła w niej znacznie większą rolę względem Zero Dawn, więc nie ma w tym nic dziwnego. Przy okazji warto rzucić okiem na model Aloy, wrogie maszyny i szczegółowość otoczenia. Zmian jest sporo i widać ogromny skok jakości.

Pełny materiał autorstwa ElAnalistaDeBits znajdziecie poniżej.