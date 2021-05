Dziś oficjalnie zobaczymy Far Cry 6 w akcji. Szykujcie się na prezentację gry

Już dziś doczekamy się oficjalnego pokazu Far Cry 6. Ubisoft szykuje graczy na prezentację rozgrywki swojej nadchodzącej produkcji.

Dzisiaj o godzinie 18:30 czasu polskiego odbędzie się prezentacja nowej odsłony serii Far Cry. Ubisoft potwierdził dwa dni temu terminy pokazu i będziemy mogli obejrzeć go w trzech miejscach: na kanale YouTube Ubisoftu i na kanałach Twitch Ubisoftu i Microsoftu.

Na prezentacji zobaczymy pierwsze fragmenty gameply’u z Far Cry 6. Do tej pory Ubi uraczyło nas tylko filmowy zwiastunami i na rozgrywkę musieliśmy trochę poczekać. W końcu jednak mozolny czas oczekiwania dobiega końca.

Będąc dokładnym, dobiegł nawet dzień przez prezentacją. Wczoraj w nocy do sieci wyciekły materiały z rozgrywki FC6. Nie wiadomo, czy są to to te same fragmenty co z nadchodzącego pokazu Ubisoftu, ale nie możemy tego wykluczać.

Mimo to, jeśli czekacie na grę, warto się stawić na pokazie. Na konkrety odnośnie FC6 musieliśmy długo czekać i dobrze, że Ubi wreszcie zaprezentuje nam coś więcej, niż kolejne teasery i krótkie zwiastuny.

Przy okazji wkrótce rozpoczną się targi E3, na których też najpewniej zobaczymy FC6 w akcji. Pora przygotować się na pokazy i kto wie, może nawet poznamy wreszcie datę premiery? Przekonamy się niedługo.

Poniżej znajdziecie transmisje z kanałów Ubisoftu na Twitch i YouTube. Wpadnijcie tutaj o 18:30, aby obejrzeć pokazy na żywo.