Zbliżające się wielkimi krokami Dying Light 2 powinno otrzymać minimum dwa fabularne rozszerzenia po swojej premierze. Dowiadujemy się o tym z opisu między innymi edycji kolekcjonerskiej gry.

Jak tam wrażenia po wczorajszym, wieczornym pokazie Dying Light 2? Bez wątpienia Techland zafundował nam ogromną dawkę emocji. Tak ogromną, że do teraz odkrywane są kolejne informacje, które wcześniej mogły komuś umknąć. Okazuje się, że w spisie zawartości kolekcjonerki i wspomnianej produkcji mogliśmy się dowiedzieć o ilości DLC z kolejnymi historiami ze świata gry.

Wygląda na to, że deweloperzy zaplanowali do Dying Light 2 minimum dwa takowe rozszerzenia, czyli podobnie jak REDzi w przypadku Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jestem ciekaw, na czym się one skupią. Przypomnijmy, że wczorajsza prezentacja przyniosła nam już sporo informacji na temat fabuły produkcji. Mimo to, dalej pozostaje sporo pytań bez odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że następne pokazy „umierającego światła dwa” odpowiedzą na nie. W kolejnych miesiącach powinniśmy się spodziewać kolejnych, wirtualnych spotkań z deweloperami. Ten cykl przybrał nazwę „Dying 2 Know” i przypomina bardzo Night City Wire tworzone swego czasu przez CD Projekt RED. Na ten moment jednak nie znamy daty kolejnego odcinka.

Premiera gry przewidziana jest na 7 grudnia 2021 roku. Techland przewidział wydanie produkcji na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. Szczerze mówiąc, po wczorajszym livestreamie nie możemy się już doczekać, aż zagramy, dlatego miejmy nadzieję, że ten czas szybko zleci.