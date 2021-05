PlayStation chce, byśmy mieli własnego „agenta” do grania. Przyszłość już nadeszła?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

PlayStation współpracuje z oddziałem Sony odpowiedzialnym za rozwój sztucznej inteligencji. Już niedługo na konsolach mielibyśmy możliwość zagrania wraz z „agentami”, którzy przejęliby sterowanie nad bohaterami produkcji.

Jak możemy wyczytać z dokumentu przeznaczonego dla inwestorów w związku ze strategią giganta na najbliższe miesiące, PlayStation rzeczywiście chce skorzystać z jednego ze swoich ostatnich pomysłów. Przypomnijmy, że firma zgłosiła ostatnio wniosek patentowy na SI, które miałoby móc przejąć kontrolę nad graczami w dowolnym momencie. Okazuje się, że firma chciałaby to rozwiązanie wykorzystać w naprawdę ciekawy sposób.

Przede wszystkim mowa tutaj o dwóch zastosowaniach. Po pierwsze wspomniani wcześniej „agenci” mogliby wcielić się w naszych kompanów w grach z trybem kooperacji, jeżeli nie mielibyśmy z kim grać w danym momencie. Po drugie wspomniana technologia miałaby móc również przejąć sterowanie nad naszymi przeciwnikami, jeżeli stwierdzimy, że Ci „standardowi” nie są dla nas wystarczająco wymagający.

Z jednej strony może to brzmieć jako abstrakcja, jednakże źródło tych informacji wskazuje na futurystyczną przyszłość, która nadejdzie już niedługo. Miejmy nadzieję, że efekty wspomnianej współpracy będą imponujące i zapoczątkują w zasadzie nowy poziom wrażeń w grach. Już nie mogę się doczekać, aż do grona moich przyjaciół zagości „AI Agent” autorstwa PlayStation. Co sądzicie o tym nietypowym pomyśle? Chcielibyście z niego skorzystać?