W serialu The Last of Us wystąpi znana graczom aktorka. Kolejna postać obsadzona

Serial The Last of Us oficjalnie wita kolejną postać. W jedną z bohaterek wcieli się aktorka, która mogą kojarzyć fani growego oryginału.

Serialowe TLoU ma już coraz tajemnic. Poznaliśmy już aktorów wcielających się w Joela, Ellie i Tommy’ego i HBO chętnie dzieli się kolejnymi fragmentami obsady. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra kolejną postać w serialu.

Jak donosi Hollywood Reporter, w Marlene wcieli się Merle Dandridge. Co ciekawe, aktorka udzielała głosu wspomnianej postaci w grze, więc twórcy serialu chyba nie mogli lepiej wybrać. Dodatkowo możecie kojarzyć Dandridge z użyczania głosu Alyx Vance w Half-Life 2 i roli Kim ze Stewardesy od HBO. Istnieje więc spora szansa, że mieliście już okazję usłyszeć lub zobaczyć Merle.

Źródło: Paras Griffin / Getty

Sam dobór aktorki do roli Marlene jest jak najbardziej w porządku. Serial The Last of Us ma czerpać garściami z pierwszej gry i trudno przyczepić się do osadzenia tej konkretnej roli. Dandridge wygląda podobnie do Marlene i miejmy nadzieję, że równie dobrze odegra tą postać na planie.

Póki co pozostaje tylko czekać na ogłoszenie kolejnych członków obsady. Serial The Last of Us zapowiada się naprawdę dobrze i miejmy nadzieję, że na pozytywnych zapowiedziach się nie skończy.