Wojna musi chwilę poczekać. Polskie Land of War opóźnione przez „symbole zakazane”

Polski shooter Land of War trafi w ręce graczy z opóźnieniem. Twórcy przepraszają i zapowiadają termin rozjaśnienia sytuacji.

Nie tak dawno temu podrzucaliśmy Wam nowe informacje o grze polskiego MS Games. Jej premierę pierwotnie ustalono na 27 maja, ale niestety nieco się ona opóźni.

Twórcy muszą przełożyć debiut LoW na bliżej nieokreślony termin z powodu występujących w grze symboli zakazanych za zachodnią granicą Polski. Nową datę premiery poznamy już dziś.

W związku z problemami dotyczącymi występowania symboli zakazanych w niemieckiej wersji gry Land of War: The Beginning informujemy, że musimy przesunąć dzisiejszą premierą. Gra jest już kompletna i w pełni grywalna, jednak w związku z oczekiwaniem na akceptację wersji poprawionej na rynek niemiecki, szczegóły dotyczące ostatecznej daty premiery Land of War podamy w piątek (28.05.2021 r.). Uwzględniając wszystkie czynniki, chcemy by przesunięcie premiery było jak najmniejsze. – czytamy w informacji od twórców

Chyba nie muszę mówić, co najpewniej kryje się za stwierdzeniem „symbole zakazane”. Nieco dziwne, że twórcy nie przewidzieli, że mogą one narobić im problemów. To jednak częsty problem w grach opowiadających o II wojnie światowej.

Niemniej dobrze, że tytuł jest gotowy do premiery. Na debiut nie poczekamy już raczej zbyt długo. Dzisiaj dowiemy się, kiedy Land of War będzie mogło ostatecznie trafić do graczy.