DoGRYwka – EA wskrzesza markę, ban na seks dla Batmana i Ghost of Tsushima może zawitać na PC

EA poinformowało, że ma w planach ogłosić za niedługo powrót jednego ze swoich wcześniejszych IP. Znany insider zasugerował, że możemy mówić o serii Dead Space. To tylko jeden z najciekawszych newsów o szeroko rozumianej popkulturze.

Nie zabrakło też wieści ze świata seriali. Dziś premierę ma pierwszy odcinek piątego sezonu Rick and Morty. Okazuje się, że tym razem nie otrzymaliśmy do obejrzenia wszystkich odcinków naraz. Pozostając w temacie animacji, dzisiaj na łamach naszego serwisu pisaliśmy też o wyciętym wątku stosunku seksualnego Catwoman i Batmana z serialu na podstawie licencji DC.

Nie zabrakło także wieści o portach ogromnych gier. Jeżeli nie posiadacie konsoli PlayStation, a chcielibyście zagrać w Ghost of Tsushima lub Bloodborne, to możliwe, że będziecie mieli taką szansę. Wszystko wskazuje na to, że te produkcje za niedługo wylądują na PC. To tylko część artykułów opublikowanych tego upalnego dnia na naszej stronie, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiliście.