Wystarczy mod, by Pani Jeziora porzuciła swój dom dla Geralta

W Wiedźmin 3: Dziki Gon nie brakuje postaci, które zobaczymy w grze tylko przez moment. Nie przeszkodziło to fanom, by stały się one ich ulubieńcami. Taka sytuacja spotyka Panią Jeziora, którą dzięki modowi spotkacie o wiele częściej.

Dedicated to Lady of the Lake autorstwa paulr0013 to mod, który podmieni jedną z aż 16 bohaterek świata trzeciego wiedźmina na Panią Jeziora. Tę oryginalnie w grze możecie spotkać podczas wątku z dodatku Krew i Wino. Niestety, ta ważna dla lore postać pojawia się w tej odsłonie tylko raz, a bez wątpienia niektórzy gracze chcieliby ją zobaczyć więcej razy. Nadmienię, że twórca skupił się na bohaterkach, z którymi Geralt może odbyć miłosne przygody, dlatego nie zabraknie momentów, gdzie zobaczymy omawianą w artykule kobietę ponownie bez ubrań.

Modyfikacja pozwoli podmienić model następujących bohaterek:

Yennefer

Triss

Shani

Keira

Sasha

Crippled Kate’s Girl Suzy

Crippled Kate’s Girl Bertha

Crippled Kate’s Girl Mercia

Passiflora Girl Viola

Passiflora Girl Narcissa

Passiflora Girl Amrynn

Belles of Beauclair Girl 1

Belles of Beauclair Girl 2

Belles of Beauclair Girl 3

Jutta

Vernossiel

Jak widać jest w czym wybierać. Dosłownie jest w czym wybierać, ponieważ modder przygotował aż 16 osobnych paczek. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dowolnie podmienić tylko część wymienionych wyżej pań. Oczywiście nie będzie to miało ani trochę wpływu na fabułę gry lub zachowanie samych kobiet. Mod jest czysto wizualną zmianą i nie ma na nic innego wpływu.

Dedicated to Lady of the Lake możecie pobrać stąd.

Jeżeli brakuje Wam innych tego typu modyfikacji, niedawno pisałem dla Was o bardzo podobnym dziele. Wielu graczom Wiedźmin 3: Dziki Gon przypadła do gustu również Ves, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, byście podobnej podmianki dokonali właśnie z tą buntowniczką. Moda, o którym mowa, znajdziecie w tym miejscu.