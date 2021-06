GTA V odtworzone przez sztuczną inteligencję na specjalnej maszynie od Nvidia

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Sztuczna inteligencja stworzyła w całości fragment rozgrywki z GTA V na podstawie ogromnej ilości screenów z gry. Do tego niecodziennego projektu wsparto się specjalnym komputerem stworzonym przez Nvidia.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy wykorzystano SI i GTA V, aby przesunąć kolejne granice dzisiejszej technologii. Jeszcze niedawno pisaliśmy o urealnieniu grafiki z piątego Grand Theft Auto, a dzisiaj chcemy zaprezentować grywalne demo w całości opracowane przez komputer z drobnym wsparciem programistów.

GAN Theft Auto, bo tak nazywa się projekt, to twór opracowany przy pomocy tak zwanych GAN-ów. Są to pary specjalnych sieci neuronowych, które potrafią tworzyć nowe obrazy na podstawie analizy tych wgranych już do systemu. W związku z tym autorzy tego cyfrowego dzieła, Harrison Kinsley i Daniel Kukiela, nasycili pamięć specjalnego komputera od Nvidia masą zdjęć wykonanych w GTA V. Dzięki analizie programu, który zauważył wiele schematów na podstawie podrzuconych obrazów, stworzono grywalne demo, gdzie sterujemy czarnym samochodem.

Oczywiście powyższy opis jest sporym uproszczeniem tego całego mechanizmu. Choć efekty prac ze wspomnianego wideo prezentują się na niezwykle przymglone, to i tak wyglądają niesamowicie. Szczerze mówiąc, bardzo możliwe, że za niedługo wspomniana technologia rozwinie się na tyle, aby mogła tworzyć jeszcze bardziej dopracowane gry.

Co sądzicie o tym? Dajcie znać w komentarzach.