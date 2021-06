Death Stranding Director’s Cut z niedaleką premierą? Gra ma być ponownie exclusivem

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

W sieci odnaleziono przyporządkowanie kategorii wiekowej dla Death Stranding Director’s Cut, co oznacza, że produkcja może być na końcowym etapie prac. Wiemy też, że gra najpewniej będzie exclusivem dla jednej z platform. Czyżby znowu przez określony czas?

Jak pewnie możecie wiedzieć, na świecie funkcjonuje kilka różnych organizacji, które zajmują się nadawaniem odpowiednich ratingów grom wideo. W Polsce korzystamy z oznaczeń PEGI, a w innych częściach świata obowiązuje np. USK lub ESRB. Dla dzisiejszego newsa ważny jest ten ostatni system. To właśnie na stronie na jego stronie odnaleziono wpis na temat oznaczeń Death Stranding Director’s Cut, które zostało niedawno ogłoszone na Summer Game Fest. Poniżej najważniejszy wycinek ze wspomnianej strony:

Fakt nadania kategorii wiekowej oznacza, że ESRB musiało móc już zweryfikować na własne oczy, jakie elementy zawiera nowa, rozszerzona wersja tego tytułu. W związku z tym możemy myśleć, że za niedługo dowiemy się o niedalekiej premierze nowej wersji tego symulatora pracy kuriera.

Warto też zwrócić uwagę na wymienioną platformę, którą jest jedynie PS5. Czyżby omawiana w newsie gra miała nie trafić na PS4 i PC? Szczerze mówiąc, spodziewam się, że tak może być. Bardzo możliwe, że na komputerach osobistych zagralibyśmy dopiero później, przez ewentualną czasową umowę na wyłączność. Jest to oczywiście tylko mój domysł, ale nie zdziwię się, jeżeli okaże się w przyszłości prawdą. Co ciekawe, już swego czasu mówiło się o next-genowej wersji tej produkcji Hideo Kojimy. Czyżby to właśnie dotyczyło Death Stranding Direcor’s Cut? Najpewniej tak.