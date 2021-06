Seks Batmana z Catwoman wycięty z serialu. Zack Snyder zabrał głos, podzielacie jego zdanie?

Zack Snyder opublikował na Twitterze wpis, według którego uważa, że Batman uprawiający seks z Catwoman jest kanoniczny. Tweet został opublikowany w nawiązaniu do najnowszego sezonu animacji Harley Quinn, w której twórcy nie zdecydowali się do tego nawiązać.

Cóż, Zack Snyder należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów na świecie. Choć ten dokonał wielu świetnych dzieł, takich jak Watchmen, to zdarzyło mu się niejednokrotnie w sieci opublikować niekoniecznie stosowne treści. I tym razem mamy do czynienia z taką sytuacją. Mężczyźnie podoba się pomysł, aby we wspomnianym w pierwszym akapicie serialu znalazł się stosunek płciowy między Batmanem i jego miłością, co jest zgodne ze źródłem, na którym bazuje produkcja. Snyder jednak postanowił ogłosić w swoich social mediach, że według niego scena należy do kanonu. Jak podaje GameRevolution, DC zdecydowało się nie doprowadzać do takiej sytuacji i całkowicie wyciąć ten wątek.

Choć sam serial Harley Quinn otrzymał rating 16+, bez wątpienia seks między bohaterami z powyższego fanarta mógłby zaburzyć fanom odbiór całości dzieła. Jak zauważył sam Justin Halpern, scenarzysta i producent tej serii, „bohaterowie po prostu tak nie robią”. Decyzja o usunięciu tego z animacji ma też podłoże związane z marketingiem. Na podstawie tej licencji powstała masa zabawek, które niekoniecznie są już kierowane do starszych odbiorców. Na pewno mogłoby to negatywnie wpłynąć obustronnie – i na oglądalność, i na sprzedaż gadżetów.

Co sądzicie o Zacku Snyderze? Czy według Was Detective Comics powinno dopuścić do stworzenia odcinka, gdzie Batman i Kobieta-Kot mają swoją gorącą scenę?