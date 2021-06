Ghost of Tsushima najpewniej trafi na inne platformy. Wszystko zdradza pudełko gry

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Nowe okładki fizycznej kopii Ghost of Tsushima straciło oznaczenie ekskluzywności dla konsol PlayStation. W związku z tym najpewniej za niedługo usłyszymy o możliwości zakupu gry na inne platformy (na Steam i EGS).

Dziś na niecodzienne znalezisko natrafiliśmy, przeglądając popularną stronę Reddit. Jak zauważył jeden z tamtejszych użytkowników, pudełkowe wydanie Ghost of Tsushima straciło ze swojej okładki oznaczenie „Only on PlayStation”, które dotychczas otrzymywała każda produkcja ekskluzywna dla konsol Sony. Co lepsze, nowe covery możemy zobaczyć w aż dwóch miejscach, odpowiednio na amazon.com i oficjalnym sklepie internetowym PlayStation.

Warto nadmienić, że dokładnie taka sama sytuacja spotkała poprzednio Horizon Zero Dawn i Days Gone, zanim pojawiły się na PC. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno pisaliśmy o łącznie ponad 40 pozycjach na Steamie, które mają wyjść pod szyldem PS na PC. Część z nich jest ukryta i bez wątpienia większością są dodatki do już wydanych produkcji na komputerach osobistych produkcji.

Obecnie jednak nowe gry z Milesem Moralesem i Sackboyem także nie posiadają takich oznaczeń. Te tytuły jednak nie miały ich od samego początku. Szczerze mówiąc, spodziewałbym się, że w przypadku Ghost of Tsushima możemy mówić o ewentualnym porcie na PC. Nie widzę lepszego powodu, by nagle zmieniać okładkę tej gry, skoro jej premiera miała miejsce tak dawno.

