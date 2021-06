5 ciekawych premier na PS4 i PS5. Sprawdźcie nowości na konsole Sony

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Na konsolach Sony niedługo zadebiutują nowe gry wideo. Sprawdźcie 5 nowości tego tygodnia, które mogą przypaść Wam do gustu.

Nowy tydzień to jak zawsze nowe premiery gier. Posiadacze PlayStation tym razem będą mieli okazję zapoznać się z 5 produkcjami, które są też bardzo różnorodne. Znajdzie się coś dla miłośników sportu, RPG i platformówek.

22 czerwca debiutują dwie pozycje. Pierwsza z nich, Dungeons & Dragons: Dark Alliance, to kooperacyjna gra RPG osadzona w kultowym już uniwersum D&D. Druga to z kolei coś dla fanów sportu. Olympic Games Tokyo 2020 chyba nie trzeba nikomu przedstawiać.

Kolejne dni będą dużo spokojniejsze. 24 czerwca zadebiutuje sympatyczna platformówka – Alex Kidd in Miracle World DX – oraz Legend of Mana. Ten drugi tytuł dodatkowo przypadnie do gustu fanom klasycznych gier jRPG.

Ostatnia premiera tygodnia jest też moim zdaniem tą najmocniejszą. 25 czerwca zagramy w Scarlet Nexus. Klimatyczne jRPG przypominające nieco NieR: Automata to produkcja, którą zdecydowanie warto mieć na oku. Ciekawy pomysł na rozgrywkę, stylizowana grafika i przyjemny setting wskazują na całkiem ciekawą przygodę.

Jeśli nie widzicie na liście nic dla siebie, spokojna głowa. Oczywiście najbliższe tygodnie także uraczą nas paroma premierami.