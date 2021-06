Rick and Morty powracają. Na kolejne odcinki musimy zaczekać

Dzisiaj premiera pierwszego odcinka piątego sezonu Rick and Morty. O dziwo, nie zobaczymy go na Netflixie. Poznaliśmy też harmonogram udostępniania kolejnych epizodów.

To już ten dzień! Rick and Morty powracają z masą kolejnych przygód. Tym razem nie na Netflixie, a na HBO GO, dlatego wielu fanów serialu najpewniej będzie musiało skusić się na subskrypcję i tej platformy. Co ciekawe, nie otrzymaliśmy wszystkich odcinków naraz. Pierwszy epizod zadebiutował już dziś i możemy go obejrzeć z oryginalnym, angielskim dubbingiem. Na szczęście nie zabrakło polskich napisów do wyboru. Kolejne odcinki powinny zadebiutować tydzień po tygodniu, a łącznie ich będzie 10. Oznacza to, że czeka nas ponad 2 miesiące (mam nadzieję) świetnej zabawy przygód dziadka Ricka i jego wnuczka Morty’iego.

Co ciekawe, polska premiera na HBO GO odbywa się jedynie dzień po tej na amerykańskiej stacji telewizyjnej Adult Swim. W związku z tym nie musimy długo czekać, co miało często miejsce przy ukazaniu się wcześniej serialu na Netflixie. Na ten moment jednak wcześniejsze odcinki dalej znajdują się na tej platformie, aczkolwiek te najnowsze tam przynajmniej w najbliższym czasie nie zawitają.

Warto wspomnieć, że to niezwykle popularne dzieło popkultury jest ostatnio obecne w Fortnite dzięki niedawnej aktualizacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, byście biegali po mapie jako Rick. Wystarczy tylko zakupić skina.

Piąty sezon Rick and Morty możecie odnaleźć tutaj. Oczywiście bez opłaconego HBO GO nie obejrzycie, dlatego zachęcam do zasubskrybowania abonamentu w tym celu.

Czekaliście z niecierpliwością na powrót R&M? Szczerze mówiąc, ja tak. Mam nadzieję, że nareszcie pójdzie do przodu jeden z wątków, o którym nie wspomnę, bo byłby to niezły spoiler. Jako podpowiedź dopowiem, że mam na myśli pewną postać z opaską na oku, której w ubiegłym sezonie wyjątkowo zabrakło, choć była rozwijana dużo wcześniej.