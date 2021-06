W Warzone odnajdziemy już nie tylko morderczą oponę, ale także mordercze drzwi

W Call of Duty: Warzone odnaleziono niecodzienny błąd związany z konkretnymi drzwiami w grze. Gracze po wbiegnięciu w nie od razu zostają powaleni na ziemię lub giną.

Jak pewnie wiecie, w ostatnim czasie dodano do Call of Duty: Warzone nową zawartość opartą o filmy lat 80-tych. Nie zabrakło skinów z Rambo, a niektórym mógł umknąć fakt pojawienia się morderczej opony w menu głównym z filmu z 2010 roku. Jak widać po tytule tego newsa, do gry trafiły także mordercze drzwi. Te oczywiście nie są niczym planowanym przez twórców, a jedynie przypadkowym błędem. Poniżej możecie zobaczyć ich działanie w akcji:

Warto nadmienić, że na ten moment odnaleziono na mapie Verdanska tylko jedną taką lokację z tym dziwnym bugiem. Gracze poprzedniej mapy powinni kojarzyć to miejsce jako dawne Quarry, a obecnie znajduje się tam wykopalisko soli. Jeżeli jesteście ostatnią osobą w Waszej drużynie i nie macie przy sobie sprzętu do reanimacji, to styczność ze wspomnianymi drzwiami zakończy się dla Was od razu śmiercią. W innym przypadku, powalą nas na podłogę, co pozwoli Wam jeszcze ewentualnie stanąć na nogi.

Choć powyższe wideo ma już 3 dni, omawiany w tym artykule błąd dalej znajduje się w Call of Duty: Warzone. Jestem jednak zdania, że już za niedługo deweloperzy powinni go usunąć, ponieważ ten należy do tych wyjątkowo krytycznych. Natknęliście się już na niego przypadkiem?