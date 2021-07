DoGRYwka – robot kolejny raz lepszy od człowieka, „cheat” do CS:GO z cytryny i hit z PS Plus za darmo na PC

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Cheaty do CS:GO mogą odejść do lamusa. Jeden z graczy wpadł na pomysł, jak można wykorzystać plasterek cytryny lub inne, niekonwencjonalne przedmioty, by strzelać świetne no-scope’y.

Dowiedzieliśmy się też, że za tydzień gracze PeCetowi będą mogli otrzymać kompletnie za darmo A Plague Tale: Innocence, które trafiło do lipcowej oferty PS Plus. Świetny tytuł o życiu w ciężkich czasach powinien wielu przypaść do gustu.

Dziś mieliśmy też tę przyjemność opublikować dla Was tekst poświęcony robotowi, który jest około 50 razy szybszy od ludzi w układaniu domino. Owocem jego prac był ogromny kadr z Mario ułożony ze wspomnianych kostek. To tylko kilka najciekawszych newsów ze świata gamingu, dlatego sprawdźcie, czy czegoś jeszcze przypadkiem nie przegapiliście.