Tej gry nie zobaczysz, jak będziesz w nią grał. Szalony, oryginalny i potrzebny pomysł

The Vale: Shadow of the Crown to jedna z niewielu gier, które autentycznie zaskakują. Zagramy w nią tylko przy użyciu naszego słuchu.

Rynek gier wideo ma już swoje lata, ale do dziś potrafi zaskakiwać. Co roku w ręce graczy trafiają wyjątkowe, kreatywne i niekiedy bardzo zaskakujące produkcje. Mało które gry decydują się jednak na bardzo dziwne, ale też szalenie intrygujące eksperymenty. Do takich odważnych tytułów możemy zaliczyć The Vale: Shadow of the Crown.

W grze wcielamy się w rolę niewidomej postaci. Nie będzie nam dane zobaczyć świata przedstawionego i musimy bazować tylko i wyłącznie na tym, co słyszymy. Twórcy zadbali rzecz jasna o wsparcie dźwięku 3D, który pozwoli nam lepiej zorientować się w otoczeniu. Sterowanie jest jednak standardowe – gramy padem lub klawiaturą.

Gameplay przypomina uproszczoną grę RPG. Z uwagi na nietypowy pomysł na rozgrywkę, twórcy nie mogli pokusić się o wiele mechanik. Mimo to, zadbano o system walki, wybór ekwipunku oraz towarzyszy i rozbudowane zadania.

Twórcy informują, że The Vale jest w pełni grywalne dla osób niewidomych. Podejrzewam, że jest to tytuł stworzony specjalnie dla niepełnosprawnych graczy. Dla przeciętnych fanów gamingu posłuży on raczej za ciekawostkę na parę godzin, ale i tak sam pomysł jest bardzo oryginalny. Jestem ciekaw, czy w przyszłości ujrzymy podobne produkcje.

Gra ukaże się 19 sierpnia bieżącego roku na PC oraz konsolach Xbox. Poniżej znajdziecie klimatyczny zwiastun tej produkcji.