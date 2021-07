Kawałek cytryny na monitorze. Legalny czy nielegalny cheat?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Pewien niezwykle pomysłowy gracz pokazuje w sieci niekonwencjonalne sposoby, by ułatwić sobie grę w CS:GO. Jego triki będą działać też z innymi produkcjami.

U zagranicznych kolegów po fachu z serwisu Kotaku natrafiliśmy dziś na nietypowe znalezisko. Kojarzycie może, że niektóre bronie w strzelankach nie posiadają widocznego celownika bez przybliżenia? Choć jest to wtedy o wiele trudniejsze, okazuje się, że jest na to sposób! Otóż TikToker o nicku csgogoezhack dowiódł, że oszukiwanie w grach wideo niekoniecznie musi polegać na instalacji zewnętrznego oprogramowania. Czasem wystarczy np. plasterek cytryny.

Oczywiście jest to sztuczka stara jak świat, jednakże bardzo spodobała mi się pomysłowość wspomnianego entuzjasty strzelania bez przybliżenia. Jak możecie zobaczyć poniżej, wystarczy też naklejka z logo EA, obieraczka lub zwykły krzyżyk namalowany markerem. W przypadku tej ostatniej opcji jednak uważałbym, aby nie pozostawić sobie śladu na ekranie już na zawsze.

Co ciekawe, wielu producentów nowszych monitorów dla graczy (i nie tylko) oferuje wbudowane, podobne rozwiązanie. Mowa o cyfrowym nakładaniu na sam ośrodek obrazu kropki lub właśnie krzyżyka. Zastanawia mnie tylko, czy tego typu rozwiązania są w porządku. Przecież daje to sporą przewagę nad innymi, a ideą no-scope’ów zawsze było efektowne pokonywanie przeciwników, ponieważ jest to coś trudnego. Kiedy zabierzemy ten czynnik, poprzez takie ułatwienie te popisy w np. CS:GO nie wydają się już aż tak ekscytujące. A Wy jakie macie o tym zdanie?

Na łamach Planety Gracza nie brakuje w ostatnim czasie ciekawostek ze świata gier. Dziś na stronę trafił np. tekst o robocie, który odtworzył kultowy już kadr z Mario przy pomocy 100 000 kostek domino. Więcej o tym możecie przeczytać tutaj.

[Źródło: Kotaku]