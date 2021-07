Mothergunship i Train Sim World 2 do odebrania za darmo. Za tydzień wielki hit!

Od dziś każdy użytkownik platformy Epic Games Store może odebrać dwie darmowe gry – Mothergunship i Train Sim World 2. Potwierdziły się przecieki na temat świetnej produkcji za tydzień, która jeszcze niedawno trafiła do abonamentu PS Plus.

Aby zgarnąć dwie produkcje z tytułu tego artykułu, należy wejść tutaj. Uwaga, macie na to jedynie tydzień czasu do 5 sierpnia 2021 roku, do godziny 16:59. Radzę przypisać do swojego konta jak najszybciej, aby o tym ewentualnie nie zapomnieć.

Tym razem do odebrania jest świetny FPS, który przypadnie do gustu fanom majsterkowania. W Mothergunship każdy może samodzielnie skonstruować własne modele broni. Twórzcie tak, by Wasz oręż cechował się unikalnymi zdolnościami odpowiednimi do konkretnych sytuacji.

Train Sim World 2 zabierze Was przed system sterowania najróżniejszymi pociągami. I w tym tytule nie zabraknie możliwości dostosowywania wielu elementów, w tym np. grafik na Waszych pojazdach. W grze nie zabrakło najróżniejszych rodzajów pociągów – od pasażerskich, przez towarowe po nawet metro. Zachęcam do sprawdzenia swoich sił w tej produkcji, ponieważ na pewno spodoba się nie tylko entuzjastom kolei.

Potwierdził się też przeciek, według którego już za tydzień dobry wujek Epic podaruje swoim podopiecznym kolejne dwie darmowe gry – A Plague Tale: Innocence oraz Speed Brawl. Pierwszy z tych wymienionych tytułów mogą jeszcze przez chwilę odebrać również abonenci usługi PS Plus. W tym przypadku również zalecam pospieszyć się, ponieważ już we wtorek wchodzi nowa oferta gier dla wspomnianej subskrypcji.