Gabe Newell mówi, jaka jest „supermoc” PeCetów. Trudno się nie zgodzić

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Szef Valve, Gabe Newell, opowiedział trochę o Steam Deck. Uwielbiany przez graczy biznesmen twierdzi, że PeCety mają pewną „supermoc”.

Nowy sprzęt Valve, Steam Deck, zapowiada się bardzo dobrze. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to konsola, a po prostu przenośny komputer. Słynny Gabe Newell zasugerował w wywiadzie, że jedna z zalet grania na PC może przysłużyć się Deckowi.

Otwartość PeCetów jest jego zdaniem ich swego rodzaju „supermocą”. Każdy gracz może instalować na nich dowolne oprogramowanie i podłączać preferowany przez siebie sprzęt. Otwiera to wiele ciekawych możliwości.

Uważamy, że otwartość ekosystemu PC jest supermocą, z której wszyscy wspólnie korzystamy. Więc jeśli chcesz zainstalować Epic Games Store, jeśli chcesz uruchomić Oculus Quest na tym komputerze, te rzeczy (tu – red. ) są i wszystkie są świetne. (…). Jeśli jest sprzęt, chcę się do niego podłączyć. Jeśli jest oprogramowanie, chcę je zainstalować. Mogę po prostu iść i to zrobić (na PC – red. ). I wiesz, uważamy, że to jest świetne. – powiedział szef Valve, Gabe Newell, w rozmowie z głównym oddziałem IGN

Wypowiedź Newella to najpewniej swoista szpila wbita w konsole. Zamknięte ekosystemy faktycznie wprowadzają spore ograniczenia. Otwartość PeCetów to bez wątpienia jedna z zalet, które bywają decydujące w przypadku wyboru preferowanego sprzętu do grania.

Oczywiście nie każdemu zależy na swobodzie w instalowaniu oprogramowania i podłączania akcesoriów. Niemniej nazwanie mnogości możliwości „supermocą” komputerów jest według mnie jak najbardziej trafne.