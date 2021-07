Nowe zrzuty ekranu z dodatku do Ghost of Tsushima. Wyspa Iki urzeka klimatem

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

PlayStation opublikowało nowe zrzuty ekranu z Ghost of Tsushima Director’s Cut. Wyspa Iki prezentuje się bardzo malowniczo.

Zapowiedź rozszerzenia do Ghost of Tsushima miło zaskoczyła fanów PlayStation. Dodatek zaprezentuje zupełnie nowy epizod przygód Jina Sakai, zaprowadzi graczy na nową wyspę i wprowadzi do gry kilka ciekawych funkcji. Nowości nie zabraknie, a oczekiwania wobec dodatku są całkiem spore.

Najważniejszym elementem Ghost of Tsushima Director’s Cut pozostaje jednak wspomniana już wyspa Iki. Ta cechuje się nieco innym klimatem względem Cuszimy i stawia na bardziej jaskrawe kolory. Widać, że Sucker Punch postarało się, aby lokacja nie sprawiała wrażenia rozwinięcia standardowej mapy.

PlayStation podzieliło się właśnie świeżutkimi zrzutami ekranu z wyspy Iki. Prezentują one cztery miejscówki: Senjo Gorge, Fort Sakai, Raider’s Cove oraz Saruiwę. Jest różnorodnie, ale pamiętajmy, że w dodatku pojawią się też inne lokacje. Zwiastun gry pokazywał, że każda z nich zaoferuje nieco inną atmosferę, co jak najbardziej cieszy.

Nie jest to również wielką niespodzianką. Już podstawowe Ghost of Tsushima zaskakiwało zróżnicowaniem krain. Fakt, że dodatek idzie tą samą drogą to bardzo przyjemny szczegół.

Poniżej zobaczycie omawiane zrzuty ekranu.