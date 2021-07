Nowa aktualizacja PS5 zajmie się problemem małego dysku. Najwyższa pora!

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Zbliżająca się aktualizacja PS5 w wersji beta wprowadzi wsparcie dla dodatkowych, wewnętrznych dysków SSD. Trochę musieliśmy na to poczekać.

Dopiero informowaliśmy o zapowiedzi dedykowanych PlayStation 5 dysków SSD, a już możemy potwierdzić, że wkrótce je wykorzystacie. Nowa aktualizacja PS5 w wersji beta pozwoli wybranym graczom rozszerzyć pamięć konsoli.

PlayStation potwierdziło, że funkcja na ten moment będzie dostępna tylko i wyłącznie dla testerów oprogramowania. Program beta jest niedostępny w naszym kraju, więc jeśli chcecie zamontować drugi dysk SSD M.2, musicie zaczekać na oficjalną aktualizację. Szkoda, ale ważne, że funkcja wreszcie zmierza do posiadaczy konsoli.

Na ten moment nie wiemy, kiedy patch zostanie udostępniony wszystkim. Póki co musimy zaczekać na więcej informacji. Warto pamiętać, że program beta służy do testowania nowych funkcji. Jeśli Sony uzna, że wyczekiwana nowość nie jest gotowa do debiutu, może dodatkowo przełożyć jej udostępnienie.

Niemniej wszystko zmierza w dobrym kierunku. Na wsparcie dodatkowych dysków SSD czekamy praktycznie od premiery konsoli. Powiedzmy sobie szczerze – 667 GB zdatnej do użytku, wbudowanej pamięci to zdecydowanie za mało jak na next-genowy sprzęt. Miejmy nadzieję, że na oficjalne wprowadzenie funkcji nie poczekamy już zbyt długo.