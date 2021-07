Iki Island ma być wyzwaniem nawet dla osób, które przeszły Ghost of Tsushima

Twórcy gry Ghost of Tsushima opowiedzieli o zbliżającym się dodatku. Dowiedzieliśmy się wielu szczegółów rozgrywki na wyspie Iki. Okazuje się, że nowa przygoda będzie trwać tyle, ile zajmuje przejście pierwszego aktu „podstawki”.

W wywiadzie dla Push Square Nate Fox (Creative Director) i Joanna Wang (Environments Lead) z Sucker Punch zostali zapytani o zbliżające się rozszerzenie do Ghost of Tsushima. Okazuje się, że DLC zachowa wiele z ducha podstawowej wersji gry, ale też pokaże wiele nowości.

Iki Island jest absolutnie zbudowane na GoT, ale dodaje też wiele nowych rzeczy. Wiesz, nowe umiejętności do odkrycia przez gracza, nowe zbroje – oczywiście nowe historie – i to jest to, co napędza uczucie rozwoju i świeżości, gdy grasz przez Wyspę Iki.

– informuje Nate Fox w wywiadzie dla Push Square