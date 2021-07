Pierwsze dyski SSD M.2 do PS5 trafią niedługo do sprzedaży. Oto ceny i modele

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Brakuje Wam powoli miejsca na next-genowe tytuły na PS5? Już pod koniec sierpnia Wasze problemy powinny zostać rozwiązane. Poznaliśmy modele i ceny pierwszych dysków SSD M.2 kompatybilnych z tą konsolą.

Jak informuje Finder, Country Manager Seagate Technology potwierdził, że niedługo w sklepach znajdą się dyski FireCuda 530. Prędkości tej pamięci mają osiągać odpowiednio 7300 MB/s odczytu i 6900 MB/s zapisu. Trzeba przyznać, że liczby te robią ogromne wrażenie.

Przeprowadziliśmy kilka testów z firmą Sony na PlayStation 5 i dziś możemy potwierdzić, że FireCuda 530 z radiatorem spełnia wszystkie wymagania PS5. W konstrukcji PS5, slot na kartę SSD jest bardzo wąski, więc nie ma zbyt wiele miejsca na zamontowanie dysku SSD. Jednak w przypadku FireCuda 530 – nawet z radiatorem na górze – smukła konstrukcja pozwala go zmieścić. Oczywiście, dysk FireCuda 530 bez radiatora jest smuklejszy, więc oba zmieszczą się w PS5. – informuje Jeff Park, Country Manager w Seagate Technology

Warianty i ceny dysków SSD M.2 od Seagate kompatybilnych z PS5

Warto wspomnieć, że Seagate zaoferuje graczom sporo wariantów do wyboru. Mowa o przedziale pojemności od 500 GB do nawet 4 TB. Poniżej możecie zobaczyć wszystkie modele:

500 GB – 199 AUD (około 569,18 PLN)

500 GB z radiatorem – 239 AUD (około 683,45 PLN)

1 TB – 349 AUD (około 998,01 PLN)

1 TB z radiatorem – 399 AUD (około 1 141,13 PLN)

2 TB – 729 AUD (około 2 084,92 PLN)

2 TB z radiatorem – 819 AUD (około 2 342,31 PLN)

4 TB – 1 429 AUD (około 4 086,37 PLN)

4 TB z radiatorem – 1 499 AUD (około 4 287,53 PLN)

Tak się składa, że na łamach Planety Gracza posiadamy poradnik odnośnie dysków do konsoli PS5. Obecnie dotyczy jedynie SSD podłączanych poprzed USB, jednakże po wypuszczeniu pierwszych modeli SSD M.2 kompatybilnych z piątym „plejem” stosownie go zaktualizujemy. Jeśli jesteście zainteresowani tym artykułem, znajdziecie go tutaj znajdziecie w tym miejscu.