Darmowe granie w Marvel’s Avengers startuje dzisiaj. Oto zasady

Przypominamy, że od dziś gracze na wielu platformach będą mogli przetestować za darmo Marvel’s Avengers w ramach darmowego weekendu. Niestety, właściciele konsol Xbox będą musieli jeszcze trochę poczekać.

W chwili pisania tego artykułu Marvel’s Avengers nie jest jeszcze możliwe do sprawdzenia. Taka możliwość odblokuje się dopiero o godzinie 18:00 czasu polskiego. Akcja promocyjna trwa do 18:00 1 sierpnia 2021 roku, także macie dość sporo czasu, by zweryfikować jak sprawują się Avenger’zy we własnym zakresie. Z platform macie do wyboru odpowiednio Steam, Google Stadia i PS4/PS5. Co w takim razie z fanami sprzętu Microsoftu?

We're looking into opportunities to provide an All-Access Weekend for Xbox players in the future. — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) July 22, 2021

Okazuje się, że Square Enix zapewni darmowy weekend na konsolach Xbox, ale jeszcze nie teraz. Obecnie wydawca jest w trakcie poszukiwania „bardziej dogodnego terminu”, dlatego fani grania na maszynach giganta z Redmond będą musieli jeszcze poczekać.

Co ciekawe, trial zapewni dostęp do całej standardowej zawartości, która jak dotąd została zaimplementowana do podstawowej wersji gry. Oznacza to dostęp do aż 8 postaci, kampanii „Ponowne zgromadzenie”, „Operacji: Aim na celowniku”, „Operacji: Niedoskonała przyszłość” i wielu więcej. Bez wątpienia będziecie mieli dużo czasu na sprawdzenie tych treści.