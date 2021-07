4 000 nowych animacji w FIFA 22. Masa innowacji na świeżym gameplay’u

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Na oficjalnym kanale EA SPORTS FIFA pojawiło się dziś wideo z gameplayem z nadchodzącego FIFA 22. Twórcy zaprezentowali w nim masę nowości na ujęciach wprost z silnika gry.

Przez pierwszą połowę poniższego nagrania zobaczycie rewolucyjną technologię Hypermotion, dzięki której animacje na PS5 i Xbox Series X|S będą wyglądać niesamowicie. Niestety, pozostałe platformy (w tym PC) to ominie, o czym mogliście wcześniej przeczytać w tym artykule. W drugiej części wideo twórcy zaprezentowali też wiele innych nowości, które akurat trafią do pozostałych edycji. Zobaczcie sami, bo naprawdę warto:

Jak praktycznie co odsłonę i w FIFA 22 popracowano nad fizyką piłki. Ta ma się zachowywać jeszcze bardziej realistycznie. Zastanawiam się, czy EA SPORTS dojdzie w przyszłości sytuacji podbramkowej (przepraszam, ten żart słowny wyszedł przypadkiem), kiedy to nie będzie się już dało nic w tym poprawić.

Warto też zwrócić uwagę na niezwykle rozbudowane SI, które ma sprawić, że zawodnicy będą jeszcze sprawniej podejmować szybkie decyzje. Miłym dodatkiem do całości jest też kilka nowych detali do samych boisk. Zraszacze, ogromne podobizny piłkarzy i pięknie wyglądające oświetlenie to tylko kilka nowych smaczków.

Być może przegapiliście wcześniejszy trailer FIFA 22. Jeżeli z jakiegoś powodu Wam umknął i chcielibyście go zobaczyć, zachęcam do przejścia tutaj. Premiera kolejnej odsłony piłkarskich zmagań od EA odbędzie się 1 października 2021 roku na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 i PS5.