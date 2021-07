Aktualizacja PS5 blisko, naprawdę wielka! Sony zadbało o mnóstwo nowości

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Nadchodząca aktualizacja PS5 w wersji beta znacznie wzbogaci oprogramowanie konsoli. Sony przygotowuje sporo nowości dla graczy.

Sony się nie ociąga. Pisaliśmy dziś o aktualizacji, która wprowadzi do PlayStation 5 obsługę dodatkowych dysków SSD, ale to nie wszystko. Testowana przez wybranych użytkowników wersja beta aktualizacji wskazuje, że na graczy czeka prawdziwy wysyp nowości. Poinformował o nich serwis The Verge.

Po pierwsze (i to chyba najciekawsza nowość) funkcja dźwięku 3D zadziała od nadchodzącej aktualizacji nie tylko na słuchawkach, ale też na głośnikach. Co więcej, konsola dostosuje dźwięk 3D dobiegający z naszych głośników przy pomocy kontrolera DualSense. Pomoże on zbadać akustykę naszego pokoju.

Zmieniono również Centrum Gier. Aktualizacja w wersji beta pozwoli nam bardziej dostosować to, co w nim zobaczymy. Rozbudowie ulegnie też panel znajomych. Zarządzanie nim ma być bardziej intuicyjne.

Znalazło się nawet coś dla łowców trofeów. Chętni gracze będą mogli przypiąć do menu pięć wybranych pucharków, które zechcą zaliczyć w pierwszej kolejności. To niewielka zmiana, ale może się przydać niektórym osobom.

Nowa aktualizacja PS5 pozbędzie się także pewnego problemu, który dotykał graczy ogrywających gry z PS4 na nowej konsoli. Od teraz last-genowa wersja danego tytułu będzie wyświetlana w menu konsoli i bibliotece osobno od tej next-genowej.

Do tego wprowadzone zostaną mniejsze ulepszenia oprogramowania. Pamiętajmy, że omawiana aktualizacja jest dopiero w wersji beta. Oznacza to, że niektóre funkcje nie muszą trafić do graczy w najbliższym czasie. Nie znamy również daty wydania oficjalnej aktualizacji na wszystkich konsolach. Na razie musimy zaczekać na koniec testów.