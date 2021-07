Wysokie ceny nie przeszkodziły sprzedaży gier na PS5. Oto dowód

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Gry na PS5 są dość drogie, ale najwyraźniej nie jest to wielką przeszkodą dla większości graczy. PlayStation pochwaliło się sprzedażą niektórych tytułów.

Początek generacji jest bardzo dobry dla PlayStation. Sony nie może narzekać na brak zainteresowania swoją nową konsolą.

Sprzedaż PS5 to jedno, ale jak radzą sobie gry? Premiery doczekało się już kilka bardzo mocnych gier ekskluzywnych. Sony postanowiło pochwalić się paroma całkiem niezłymi wynikami sprzedaży swoich gier. Prezentują się one następująco:

Marvel’s Spider Man: Miles Morales – 6.5 miliona kopii od 12 listopada 2020 roku (najpewniej dotyczy PlayStation 4 i 5)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1.1 miliona kopii od 11 czerwca 2021 roku

Returnal – 560 000 kopii od 30 kwietnia 2021 roku

Powyższe wyniki obrazują sprzedaż gier do dnia 18 lipca 2021 roku.

Liczby te pokazują, że wysokie (choć uzasadnione) ceny gier na PS5 nie przeszkadzają mocno sprzedaży. Biorąc pod uwagę ekskluzywność wymienionych produkcji, wyniki ich sprzedaży są przyzwoite.

Wyjątkiem może wydawać się tu Returnal. Weźmy jednak poprawkę na to, że gra ta należy do dość niszowego gatunku. Co więcej, studio Housemarque nie jest jeszcze specjalnie popularne wśród fanów PlayStation.

Sprzedaż Marvel’s Spider Man: Miles Morales i Ratchet & Clank: Rift Apart z kolei nie jest żadnym zaskoczeniem. Obie gry zebrały bardzo wysokie oceny i wyprodukowało je rozpoznawalne Insomniac Games.

Nieco dziwić może fakt, że wśród statystyk zabrakło Sackboy: A Big Adventure oraz remake’u Demon’s Souls. Albo gry te nie przyjęły się na tyle dobrze, aby się tym chwalić, albo Sony po prostu postanowiło nie dzielić się wynikami wszystkich swoich produkcji. Być może szczegóły sprzedaży tych gier poznamy niedługo.