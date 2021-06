DoGRYwka – wielka aktualizacja Warzone, gameplay z Zelda BotW 2 i wymagania STALKER 2

Nintendo Direct pod koniec dnia wszystkich zaskoczyło. Pokazano masę perełek, w tym gameplay z The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Nie zabrakło także wielu zaskoczeń, takich jak nowy Metroid i powrót Fatal Frame: Maiden of Black Water.

Poznaliśmy trochę danych technicznych na temat kilku gier. Zbliżający się czwarty sezon Call of Duty: Warzone i Cold War będzie ważył naprawdę sporo. To samo możemy powiedzieć o STALKER 2, który niektórych skłoni do zakupu nowego dysku.

Nie zabrakło także wielu innych ciekawostek. Dowiedzieliśmy się, że pudełka z tytułami na konsole Xbox zmieniają swój wygląd. Czy na lepszy? Cóż, trzeba ocenić samemu, ale na pewno projekt może budzić kontrowersje. Na łamach naszego serwisu opublikowaliśmy dzisiaj jeszcze wiele innych, ciekawych newsów, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przeoczyliście.