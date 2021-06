Metroid Dread na rozgrywce i z datą premiery. Samus powraca w nieoczekiwanej formie

Nintendo zaskoczyło swoich fanów. Zamiast Metroid Prime 4 otrzymaliśmy Metroid Dread, czyli nowiutką odsłonę w 2.5D. Zapowiada się ciekawie.

Konferencja Nintendo na E3 przyniosła nam pierwszą sporą niespodziankę. Na razie nie widzieliśmy w akcji Metroid Prime 4, ale Big N zaskoczyło graczy zapowiedzią Metroid Dread. To produkcja 2.5D, która przywraca klasyczną formułę kultowej serii. Jej premierę przewidziano na 10 sierpnia bieżącego roku.

Fani klasycznych Metroidów mają na co czekać. Zanosi się na to, że seria wraca do swoich korzeni i to nie w byle jakiej formie.