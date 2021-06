Ten mod znacznie upiększa grafikę Days Gone na PC i to bez straty FPS-ów

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Pewien gracz przygotował moda upiększającego dla Days Gone na PC. Co więcej, modyfikacja nie wpływa na liczbę klatek na sekundę.

PeCetowy port najnowszej gry Bend Studio doczekał się już paru ciekawych modyfikacji. Wpływają one głównie na rozgrywkę, ale gracze zabrali się też za poprawę grafiki. Ta nie jest brzydka nawet w niezmienionej grze, aczkolwiek dodatkowe ulepszenia zawsze są mile widziane.

Moder AlanPoster sprezentował graczom Days Gone ciekawy projekt. Nie zmienia on bezpośrednio plików produkcji, ale wpływa na silnik Unreal Engine 4, na którym śmiga gra. AlanPoster ulepszył chociażby odbicia, ciemniejsze miejscówki, okluzję otoczenia, cienie, promienie światła i inne efekty. Co więcej, mod wprowadza poprawki optymalizacji. W efekcie jego instalacja nie wpływa negatywnie na ilość klatek na sekundę, a w niektórych przypadkach może ją nawet zwiększyć. Imponujące, prawda?

Instalacja modyfikacji jest dość prosta:

Pobieramy pliki z tej strony Kopiujemy je do folderu AppData\Local\BendGame\Saved\Config\WindowsNoEditor i nadpisujemy wszystkie pliki Wszystkie z nich poza GameUserSettings.ini muszą być ustawione jako „tylko do odczytu”

To tyle. Dzięki tej zmianie Wasza kopia Days Gone powinna wyglądać i być może nawet działać lepiej. Autorowi należą się spore brawa, bowiem różnica faktycznie jest zauważalna, a zadowalająca płynność działania to dodatkowy atut. Poniżej znajdziecie zrzuty ekranu prezentujące efekt końcowy po instalacji moda.