Specjalnie dla Polaków! Dedykowana okładka Humankind

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Dobrze zapowiadające się Humankind otrzyma specjalną okładkę nawiązującą do polskiej kultury. Cenega zapowiada premierowe wydanie produkcji.

W nadchodzącej strategii od Amplitude Studios będzie nam dane wybrać polską kulturę, więc jej wydawca postanowił zaserwować graczom bardzo miłą niespodziankę. Firma Cenega potwierdziła, że Humankind otrzyma prześliczną okładkę specjalnie na polski rynek. Jej autorem jest Przemysław Świszcz, którego możecie kojarzyć z komiksu Mieszko. Grafika prezentuje się świetnie. Jest Husaria, barbakan i oczywiście wiele biało-czerwonych flag. Czego chcieć więcej?

Co więcej, pudełkowe wydanie produkcji zaoferuje sporo zawartości. Edycja premierowa gry zaoferuje:

Unikalną okładkę autorstwa Przemysława Świszcza

Dwustronną monetę decyzji

Dwustronny plakat z drzewkami jednostek i technologii

Cyfrową ścieżkę dźwiękową z gry

Pakiet Notre Dame

Zestaw awatarów i ikon gracza z Budyką, Lucy i Edgarem Allanem Poem

Pomijając fantastyczną okładkę, samo Humankind również jest warte Waszej uwagi. To gra strategiczna, która prezentuje podobną do Civilization formułę, ale we własnym wydaniu. Twórcy zadbali o wiele rozbudowanych systemów, które pozwolą nam stworzyć od podstaw swoje wymarzone państwo i przeprowadzić je przez historię ludzkości. Tytuł zadebiutuje na PC już 17 sierpnia.