Team Triss czy team Yenn? Jeśli żaden, to zerknijcie na nowy mod z Ves do Wiedźmin 3

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Powstała fanowska modyfikacja do Wiedźmin 3: Dziki Gon, która pozwala podmienić modele wielu partnerek Geralta na Ves. W związku z tym główny bohater gry będzie mógł przeżyć miłosne przygody ze wspomnianą buntowniczką.

Mod Swap Main Romances to Ves to tak naprawdę kilka pojedynczych dodatków skupionych wokół konkretnych bohaterek trzeciej odsłony części serii o Rzeźniku z Blaviken. Bububull, twórca tego dzieła, dał graczom do wyboru podmiankę ciała Triss, Yennefer, Keiry, Shani, Syanny i Amrynn. Ta ostatnia jest prostytutką w Pasiflorze, skąd część graczy powinno ją kojarzyć.

Warto zaznaczyć, że jeżeli chcemy zmienić wygląd postaci z dodatków, te muszą być pobrane na nasze dyski. W innym przypadku możemy natrafić na błędy, które uniemożliwią nam rozgrywkę. Na szczęście w ostatnim czasie fabularne DLC do Wiedźmin 3: Dziki Gon można dostać za naprawdę niskie kwoty podczas różnych promocji.

Swap Main Romances to Ves dosłownie tylko podmienia model bohaterek. Ich dialogi czy interakcje pozostają bez jakiekolwiek różnicy, więc jest to tylko zmiana kosmetyczna. Skoro o takich mowa, sprawdźcie naszą wczorajszą propozycję moda, który zmienia ubranie wspomnianej znajomej Geralta.

Modyfikację Swap Main Romances to Ves możecie pobrać stąd.

Jeżeli jesteście fanami tej krótkowłosej kobiety, bez wątpienia omawiane w tym tekście fanowskie rozszerzenie powinno przypaść Wam do gustu. Może chcielibyście zobaczyć inne tego typu dodatki stworzone przez społeczność modderską? Jaką bohaterkę lub bohatera chcielibyście zobaczyć w roli miłości Geralta?