Coś się ruszyło. Zmiany na karcie Cyberpunk 2077 w PS Store

Wygląda na to, że Cyberpunk 2077 wreszcie wróci do sprzedaży w PS Store. Grę można dodawać do listy życzeń w sklepie PlayStation.

Problemy techniczne Cyberpunka 2077 są stopniowo eliminowane przez CD Projekt. Firma niedawno potwierdziła, że pracuje nad spełnieniem warunków Sony, które pozwolą grze ponownie trafić do sprzedaży w PS Store. Niewykluczone, że Redzi właśnie wywiązali się ze swojego zadania.

Jak donosi PlayStation Game Size, grę można dodawać do listy życzeń w sklepie PlayStation. Może to oznaczać, że tytuł niedługo wróci do sprzedaży i każdy chętny posiadacz konsol Sony będzie mógł go zgarnąć w cyfrowym wydaniu. Musieliśmy na to czekać pół roku.

Rzecz jasna nic jeszcze nie jest jeszcze pewne. Być może Sony postanowiło przygotować grę na powrót, ale ten nie nastąpi w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

Aktualna strona Cyberpunka w PlayStation Store

CD Projekt niedawno zapowiedział, że w najbliższym czasie do gry trafi kolejna aktualizacja. Być może PlayStation już ją przetestowało i stwierdziło, że Cyberpunk 2077 może bez problemu wrócić do sklepu. Jakby nie patrzeć, stan gry z patcha na patch poprawia się coraz bardziej. Oczywiście problemy na PS4 i Xbox One nadal są widoczne, ale daleko im do tych z okresu premierowego gry Redów.

Teraz musimy tylko czekać na ogłoszenia firm. Jeśli Cyberpunk trafi do PS Store, z pewnością poprzedzi to stosowna informacja.