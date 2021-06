Guardians of the Galaxy nie podzieli losu Avengers

Produkcja Guardians of the Galaxy będzie pozbawiona mikrotransakcji i DLC. Dla twórców priorytetem jest kampania.

O GOTG ostatnio pisaliśmy na łamach naszego portalu, data premiery gry została ustalona na dzień 26 października bieżącego roku (zobacz więcej). Za pozycję odpowiadać będzie zespół, który zrealizował m.in. Deus Ex: Mankind Divided. Przedstawiona opowieść w Strażnikach Galaktyki nie będzie odtwarzała motywów znanych z komiksów czy filmów, gra rzuci nowe światło na uniwersum znane fanom Marvela. Twórcy zapewniają, że produkcja ma nam zapewnić sporą swobodę. Niejednokrotnie podejmiemy decyzję, mającą wpływ na rozwój scenariusza.

Guardians of the Galaxy bez dodatkowych kosztów

Informacja, która najbardziej powinna ukontentować graczy, dotyczy faktu, że Guardians of the Galaxy ma stawiać przede wszystkim na fabułę. Warto odnotować, że zupełnie inną strategię zastosowaną w przypadku Marvel’s Avengers, produkcji będącej grą-usługą. Tego rodzaju model biznesowy nie przypadł konsumentom, więc nic dziwnego, że tym razem zdecydowano się na proklienckie podejście. Aby czerpać satysfakcję płynącą z zabawy, nie będziecie musieli sięgać po portfele, chcąc nabyć mikrotransakcje i DLC. Co więcej, gracze lubiący personalizować wygląd bohaterów zgodnie ze swoimi upodobaniami, ucieszą się, że wszystkie kostiumy, stroje oraz umiejętności będzie można odblokować wraz z progresem w rozgrywce.

Wszyscy fani GOTG pamiętają również jak duża rolę w filmowym widowisku odgrywała muzyka. Nie zabraknie jej także w grze, a co więcej będzie miała istotne przełożenie na mechanikę. Jan-François Dugas będący projektantem rozgrywki, w wywiadzie dla IGN (źródło) stwierdził:

Gracze otrzymają możliwość wyboru motywacyjnej przemowy, w której Star Lord będzie inspirował się tekstami piosenek. Jeśli tylko wykorzystamy odpowiednie słowa w opinii reszty Strażników, cały zespół będzie wzmocniony.

Jakich konkretnych wykonawców możemy się spodziewać? W tej kwestii głos zabrała Mary DeMarle pełniąca funkcję reżysera narracji. Ma nie zabrakną między innymi kultowych utworów, takich zespołów jak: Iron Maiden, Ricka Astley, Kiss i Wham.

Dotychczas udostępniony gameplay przygodowej grze akcji w konwencji TPP, zapowiada się nieźle. Wrażenie robią widowiskowe pojedynki, wraz ze spektakularnymi umiejętnościami głównych bohaterów. Przypominamy, ze gra ukaże się zarówno na komputerach klasy PC jak i konsolach: PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Guardians of the Galaxy ma ukazać się w polskiej wersji językowej.