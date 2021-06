Nadzieja na powrót kultowych horrorów. Fatal Frame: Maiden of Black Water niedługo trafi na nowe platformy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Fatal Frame: Maiden of Black Water pojawi się na nowych platformach do grania. Big N daje fanom horroru nadzieję na powrót kultowej marki.

Pokaz Nintendo na targach E3 z pewnością ucieszył fanów klasycznych horrorów. Fatal Frame: Maiden of Black Water trafi na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series i Nintendo Switch jeszcze w tym roku. Na konkrety termin musimy poczekać, podobnie zresztą jak na pełny pokaz rozgrywki.

Maiden of Black Water ukazało się pierwotnie na WiiU i zebrało dość mieszane oceny. Niemniej cała seria Fatal Frame jest bardzo rozpoznawalna wśród fanów horrorów, więc port na Switcha i nowsze sprzęty był tylko kwestią czasu. Wielką niewiadomą pozostaje jednak jego jakość i rozbudowanie.

Póki co nie wiadomo, czy gra doczeka się ulepszeń na nowoczesnych platformach. Na szczęście tytuł do dziś trzyma się znośnie dzięki swojej stylistyce. Potwierdzono za to, że twórcy wprowadzą nowe kostiumy i inne, pomniejsze nowości. Na szczegóły trzeba jeszcze poczekać, ale zapewne niezbyt długo.

Wydanie portu Maiden of Black Water może też zwiastować, że Nintendo myśli nad wskrzeszeniem marki. Wydawca dzieli prawa do Fatal Frame (lub Project Zero – zależy od regionu) z Koei Tecmo, a od dawna nie pojawiła się nowa odsłona cyklu. Kto wie, może Japończycy szykują niespodziankę dla miłośników grozy?