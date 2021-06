Forza Horizon 5 i 11 nowych screenów. Katastrofy naturalne nie tylko w BF2042

Do sieci trafiły nowe zrzuty ekranu prosto ze zbliżającego się Forza Horizon 5. Gra prezentuje się naprawdę dobrze i zaprezentuje nam różnorodne lokacje w oparciu o krajobraz Mekysku.

Choć Forza Horizon 5 ma naprawdę niskie wymagania sprzętowe w wersji na PC, w produkcji nie zabraknie wodotrysków graficznych. Twórcy doskonale wiedzieli, że monotonia nie przyciągnęłaby do tego tytułu graczy, dlatego zadbali o to, aby nie wiało nudą. Sądząc po poniższych grafikach z gry, deweloperom udało się odtworzyć świetnie meksykański klimat. Te pochodzą prosto z samej strony produkcji. Zobaczcie sami, bo naprawdę warto:

Szczególnie przypadł mi do gustu obraz z jeszcze ciepłą magmą w oddali (lub pożarem roślinności). Jak widać, najpewniej tego typu katastrowy naturalne są ostatnio w modzie, bo o podobnych pomyśleli także twórcy Battlefield 2042. Cieszy mnie też fakt, że ponownie w odsłonie nie zabraknie różnego typu pojazdów. Samochody terenowe, sportowe i buggy robią na mnie ogromne wrażenie, dlatego nie mogę się już doczekać na premierę nowej gry spod szyldu Xbox Game Studios.

Przypomnę, że nowa Forza zmierza na Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. Premiera odbędzie się już 9 listopada 2021 roku, więc poczekamy zaledwie kilka miesięcy. Co sądzicie o powyższych grafikach? Zachęciły Was do złożenia pre-ordera? Ja już się zastanawiam.