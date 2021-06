Półroczna absencja The Medium na konsoli Sony dobiega końca. Polskie studio ogłosiło datę premiery gry na PS5 na nowym trailerze.

Nierzadko gracze konsolowi muszą z dystansem pochodzić do polityki ekskluzywności gier Sony czy Microsoft. Na szczęście dziś nie będzie o tym, jakiej gry zabraknie na jakiejś konsoli, a o takiej, która po długim czasie zawita na nową platformę. Bloober Team w trakcie odbywających się targów E3 ogłosił The Medium na PS5.

Na udostępnionym zwiastunie twórcy potwierdzili, że gra zadebiutuje po raz drugi, całkiem niedługo. Oficjalna premiera odbędzie się 3 września. Dla fanów staroszkolnych horrorów to nie lada gratka. Gierka jest chwalona za klimat, fabułę i oprawę audio-wizualną. Dobrych słów pod adresem Polaków nie szczędził również w recenzji Jakub. A ocena ostateczna może być jeszcze lepsza na next-genie. Wersja PS5 skorzysta z technologii stosowanej wyłącznie przez Sony.

Jak możecie zauważyć na zwiastunie, twórcy wspominają o małym detalu, który poprawi poziom immersji podczas rozgrywki. Chodzi o pełne wsparcie dla kontrolera DualSense. Pad w momentach grozy będzie częściej i dosadniej wibrować w naszych dłoniach. Zgaduję, że przełoży się to na ciekawsze odczuwanie historii.

Bloober Team już dawno zwróciła się inwestycja w The Medium. Dzięki dobrej sprzedaży na Steam i umowie na wyłączność gry z Microsoft, w tydzień wyszli na prostą. W tej chwili każda złotówka jest dopisywana na plus i w związku z tym myślę, że Sony ma dobrego kandydata do PS Plus. Co o tym sądzicie?