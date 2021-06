Pakujcie bagaże, bo wkrótce wrócimy do Rumunii. Powstaje rozszerzenie do Resident Evil Village

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Capcom potwierdza, że Resident Evil Village otrzyma DLC. Wydawca zareagował na bardzo liczne prośby graczy i szykuje rozszerzenie historii.

Zgodnie z zapowiedziami, Capcom uwzględnił w swoim pokazie na E3 najnowszą odsłonę Resident Evil. Ku uciesze graczy, obyło się bez (dla sporej części widzów) nudnych podsumowań sprzedaży trwających pół godziny.

Tsuyoshi Kanda, producent gry, przypomniał graczom, że w przyszłym miesiącu zadebiutuje Resident Evil Re:Verse. Co więcej, na końcu segmentu o Village ujrzeliśmy wyczekiwaną wiadomość. Capcom rozpoczął prace nad DLC do Resident Evil Village. Biorąc pod uwagę, że – zgodnie z zapowiedzią – produkcja dopiero ruszyła, nie spodziewałbym się go szybko.

Nie wiemy też, o czym będzie opowiadało rozszerzenie i jak dużo zawartości zaoferuje. Capcom zaznacza, że za jakiś czas udostępni więcej informacji. Póki co musimy uzbroić się w odrobinę cierpliwości.

Gracze spekulują, że DLC skupi się na wątku Ady Wong, którą wycięto z Village. Jest to dość prawdopodobne, choć równie dobrze Capcom może nie szykować fabularnego rozszerzenia, a opcjonalny tryb rozgrywki lub ekspansję do trybu Mercenaries. Pod „dodatkowym DLC” może kryć się dowolny typ nowej zawartości.

Najbardziej prawdopodobną opcją jest jednak mała rozbudowa historii jak w Resident Evil 7. Krótkie i intensywne dodatki spodobały się graczom, choć oczywiście daleko im było do głównej kampanii. Niemniej mam wrażenie, że taka opcja ma największe szanse przypaść do gustu fanom Village. Zobaczymy, co takiego szykuje Capcom.