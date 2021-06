Zdążysz zjeść obiad, zanim pobierzesz patch do CoD: Warzone. Oto rozmiar aktualizacji

Już 17 czerwca gracze Call of Duty Warzone i Cold War będą mogli pobrać nową aktualizację, która rozpocznie czwarty sezon gry. Patch nie należy do małych, szczególnie do Cold War, aczkolwiek mogło być zdecydowanie gorzej.

Podczas E3 2021 zapowiedziano kolejny zestaw nowości skierowanych do fanów Call of Duty. Już za 2 dni (17 czerwca 2021) każdy będzie mógł cieszyć się nową zawartością w Warzone/Cold War. Nie zabraknie nowych operatorów, skinów do postaci, broni i pojazdów. Warto nadmienić, że fani zimnej wojny otrzymają także zestaw nowych map. Niestety, to wszystko ma swoją cenę i choć nie mam tutaj na myśli prawdziwych pieniędzy (co nie zmienia faktu, że w grze większość wspomnianych przedmiotów kosmetycznych zakupimy za prawdziwe fundusze), to będziemy musieli poświęcić na nowy patch trochę gigabajtów.

Zobaczcie, jak prezentuje się wielkość aktualizacji na różnych platformach. Na pewno update z czwartym sezonem do najmniejszych nie należy, dlatego rozważcie spóźnione, wiosenne porządki w pamięci Waszych sprzętów. Poniższe dane pochodzą wprost ze strony CoD-a, także mamy do czynienia z już pewniakami:

Wielkość aktualizacji Call of Duty: Warzone:

PlayStation 5: 11 GB

PlayStation 4: 11 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 11.2 GB

Xbox One: 11.2 GB

PC: 12.3 GB (Warzone) / 13.5 GB (Warzone i Modern Warfare)

Wielkość aktualizacji Call of Duty: Cold War:

PlayStation 5: 30 GB

PlayStation 4: 15.5 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 31.0 GB

Xbox One: 17.7 GB

PC: 21.6 GB (bez HD Pack) / 30.7 GB (z HD Pack)