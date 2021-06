Elex 2 zapowiedziane. Pewne rzeczy się nie zmieniają – sprawdźcie zrzuty ekranu i zwiastun

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Piranha Bytes oficjalnie zapowiedziało Elex 2. Zobaczyliśmy też pierwszy zwiastun, a na dokładkę przygotowano kilka zrzutów ekranu.

Po dość bezpośrednim teaserze, Piranha Bytes zapowiedziało kontynuację Elex. Twórcy Gothica kontynuują swoją najnowszą markę i pracują nad sequelem. Na razie nie poznaliśmy daty czy nawet roku premiery, ale za to zaprezentowano sporo materiałów.

Na pierwszy ogień poszedł całkiem urodziwy i dynamiczny zwiastun, który może się podobać. Jakkolwiek ładny by on nie był, udostępnione przez twórców zrzuty ekranu nie robią już tak dobrego wrażenia. Fani Piranha Bytes jednak chyba już do tego przywykli.

Elex 2 na ten moment wygląda po prostu przeciętnie. Oprawa nie powala, choć jeszcze wiele może się zmienić. To w końcu screenshoty z najpewniej dość wczesnej wersji gry i jej wygląd może ulec większym lub mniejszym zmianom.

W kwestii rozgrywki zapowiada się na to, że Piranha nie schodzi zbytnio z utartego szlaku. Nowy Elex to wciąż gra RPG z otwartym światem, wyborami fabularnymi i systemem reagujących na poczynania graczy frakcji. Twórcy wspominają też, że ulepszyli system sterowania, co jak najbardziej cieszy. Toporność poprzednich gier Piranha Bytes może odrzucać.

Jak to mówią fani Gothica – grafika to nie wszystko. Pierwszy Elex był przyzwoitym tytułem z paroma problemami i być może sequel poprawi błędy poprzednika. Na razie musimy poczekać na kolejne informacje od twórców, które zapewne pojawią się w nadchodzących miesiącach.