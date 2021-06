Elden Ring otwiera się na graczy. Reżyser punktuje nowości dla fanów RPG

Reżyser Elden Ring zdradził kolejne nowości, jakie pojawią się w grze. Na brak powiewu świeżości zdecydowanie nie będzie można narzekać.

Fani From Software mogli niedawno odetchnąć z ulgą. Poznaliśmy datę premiery Elden Ring, a twórcy powoli odkrywają przed nami kolejne karty. O najnowszej produkcji twórców gatunku souls-like wiemy już całkiem sporo, a kolejne informacje regularnie trafiają do sieci.

Reżyser gry, słynny Hidetaka Miyazaki, potwierdził kolejne ciekawostki. Tym razem gracze mogą liczyć na znacznie bardziej otwartą na eksperymenty rozgrywkę. Jeśli Dark Souls, Bloodborne i Sekiro były dla Was zbyt hermetyczne, wygląda na to, że nowa gra From Software może Was zainteresować.

Tym razem mamy otrzymać więcej swobody w doborze uzbrojenia i umiejętności. O ile poprzednie gry studia oferowały dużo możliwości, tym razem będzie ich jeszcze więcej. Twórcy Soulsów pozwolą nam lepiej dobrać strategię do swoich preferencji i otwierają się na eksperymenty.

Chcieliśmy pozwolić graczowi na łączenie różnych elementów, aby znaleźć swoją własną strategię, a nawet pośrednie podejście do walki, jeśli tego chce. Więc tak, to jest coś, co chcieliśmy zbadać bardziej względem naszych poprzednich gier i naprawdę skupić się na tym poziomie różnorodności i swobody w walce. W sumie jest chyba około sto umiejętności. Oczywiście możesz dowolnie łączyć swoje umiejętności z różnymi rodzajami broni. Możesz swobodnie budować swoją postać z różnymi rodzajami uzbrojenia i wyposażenia. Możesz także uczyć się magii. – powiedział Hidetaka Miyazaki w wywiadzie z głównym oddziałem IGN

Najwięksi weterani gier souls-like i tak mieli spore pole do popisu w poprzednich tytułach znanego zespołu. Mimo to, zanosi się, ze Elden Ring podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej. Być może poskutkuje to większą otwartością na graczy, którzy chcą zacząć swoją przygodę z tym typem gier.