The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 na rozgrywce. Poznaliśmy rok premiery!

The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 zadebiutuje w 2022 roku. Nintendo pokazało pierwsze urywki rozgrywki z kontynuacji uznanej gry.

Najwyższa pora! Na pokazie Nintendo na E3 zobaczyliśmy pierwsze fragmenty rozgrywki z The Legend of Zelda Breath of The Wild 2. Co więcej, potwierdzono też dobre wieści. Wyczekiwany sequel zadebiutuje na Nintendo Switch w przyszłym roku. Oczywiście na tym nie koniec nowych informacji.

Materiał pokazuje, że obecna w pierwszym BoTW kraina przeszła gruntowne zmiany. Wiele lokacji dosłownie poleciało do nieba i graczom przyjdzie odkrywać świat od nowa. Niewykluczone, że wybrane miejscówki będą ruchome i zmienią swoje pozycje w trakcie rozgrywki.

Dodatkowo na materiale mogliśmy ujrzeć nowe gadżety i bronie, którymi posłuży się Link. Warto tu wyróżnić chociażby coś na kształt miotacza ognia i swoistego teleportu, który pozwoli nam przeskoczyć przez podłogę. Z pewnością w grze pojawią się też inne, nowe umiejętności.

Fani Breath of the Wild 2 mogą szykować się na sporo wrażeń. Wygląda na to, że Nintendo szykuje prawdziwą gratkę dla fanów otwartych światów. Pozostaje tylko czekać na kolejne pokazy i ujawnienie pełnej daty premiery.