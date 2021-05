DoGRYwka – Battlefield 6 przecieka jak dziurawe wiadro, Far Cry 6 na horyzoncie i sterta kamieni w AC Valhalla

To już oficjalne – Growe podsumowanie dnia zostało przemianowane na piękną nazwę widoczną powyżej. Od dzisiaj będzie nam towarzyszyła w naszym codziennym, wieczornym cyklu. Z dzisiejszych treści: Assassin’s Creed Valhalla, trailery nowego Battlefield 6 i Far Cry 6 oraz wiele wiecej.

Ten początek tygodnia przyniósł nam masę świetnych wieści dla graczy, choć niekoniecznie dla deweloperów DICE, czyli twórców nowego Battlefielda. Jak tak dalej pójdzie, to gracze sobie złożą cały zwiastun gry jeszcze przed jego premierą. Skoro o zwiastunach mowa, mamy dobrą wiadomość dla fanów cyklu Far Cry. Z innych zapowiedzi na pewno warto zainteresować się kolejnym zdjęciem z planu filmu Uncharted. Tom Holland, jak zwykle prezentuje się na nim olśniewająco.

Crytek opublikował kolejny wpis na Twitterze sugerujący powstawanie remastera Crysis 2. Jeżeli to jest spóźniony żart na 1 kwietnia, to na pewno zdenerwują tym fanów gier. W temacie złego samopoczucia graczy – jeżeli gracie w Assassin’s Creed Valhalla, to na pewno wiecie, jak uciążliwe są aktywności poboczne z kamieniami. Na szczęście jeden z użytkowników Reddita pochwalił się swoim niecodziennym pomysłem, który znacznie ułatwia to zadanie.

Dzisiaj napisaliśmy dla Was jeszcze wiele innych newsów o grach, dlatego koniecznie sprawdźcie, czy czegoś ważnego nie przegapiliście.