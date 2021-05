AC Valhalla – gracz odnalazł sposób na niezwykle trudne zadanie, jakim jest… układanie kamieni

Jedną z aktywności pobocznych w Assassin’s Creed Valhalla jest układanie kamieni na stosie. Dla wielu graczy jest to niezwykle trudne, ale na szczęście odkryto ułatwienie, które bez wątpienia wielu się przyda.

Twórcy gier, tworząc open worldy, powinni mieć na uwadze to, by dodać do nich aktywności poboczne, przez które gracze się prędko nie znudzą. Nie brakuje ich w rodzimym Wiedźminie, Zeldzie lub w serii GTA. To samo dotyczy ostatnich części najsłynniejszego cyklu od Ubisoftu. W Assassin’s Creed Valhalla jednym z tego typu dodatkowych minigierek jest układanie kamieni w stos. Niestety, zadanie to nie należy do najłatwiejszych, aczkolwiek odkryto taktykę, która znacznie je ułatwia.

Powyższą sztuczką podzielił się w serwisie Reddit użytkownik LN404, który wpadł na niezwykle genialny pomysł. Okazuje się, że każdy z graczy może użyć łatwopalnych słojów, by podwyższyć sobie „podstawę” naszej budowali. Dzięki temu o wiele szybciej zaliczymy kolejny stos przy użyciu mniejszej ilości skał.

Bez wątpienia ten trik przyda się wielu fanom najnowszego Assassin’s Creed Valhalla. Zastanawiać może jednak fakt, dlaczego to wszystko działa. Choć oczywiście nie jestem twórcą tej gry i nie czytałem jej kodu źródłowego, to wydaje mi się, że znam odpowiedź. Najpewniej deweloperzy zaprogramowali układanie kamieni w taki sposób, aby gra sprawdzała czy na danym poziomie ustawiliśmy odpowiedni kamień. Z racji tego, że głazy w grze są nieregularnych kształtów oraz różnych wielkości, programiści musieli odpuścić fragment kodu, który sprawdza z ilu (i z jakich) przedmiotów składa się nasz układ.