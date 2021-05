Było już PS5 ze złota i platyny. Czas na drewno i włókno węglowe

W sieci zostało opublikowane wideo prezentujące autorski projekt obudowy do PS5. Do jej stworzenia użyto w większości drewna oraz włókna węglowegp.

Jak pewnie wielu z Was wie, PS5 do dzisiaj możemy zakupić w oficjalnej sprzedaży jedynie w białym wariancie. Nie wszystkich ten fakt zadowala i szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, że jeszcze nie dowiedzieliśmy się o żadnej limitce. Mimo to, w sieci nie brakuje alternatywnych wersji obudów konsoli. Parę miesięcy temu pisaliśmy o sprzęcie Sony wykończonym złotem lub platyną. Dzisiaj przychodzimy do Was z czymś stworzonym z o wiele tańszych materiałów. Co powiecie na drewno i włókno węglowe?

Autorem dzieła z powyższego filmiku jest niejaki Matt z kanału DIY Perks. Mężczyzna zaprojektował i wykonał własnoręcznie projekt, który swoim stylem przypomina lata 70-te. W związku z tym to PS5 wygląda niezwykle retro, ale także prezentuje się bardzo elegancko. Całość lekko przypomina w tej formie Atari VCS ze względu na podobną kolorystykę.

Warto zwrócić uwagę na zastosowane przez Matta rozwiązania. Do swojego „DIY” użył jako nóżek urządzenia specjalnych, głośnikowych igieł. Innym ciekawym aspektem sprzętu jest karbonowa zaślepka na złącza przedniego panelu, która pełni również rolę włącznika konsoli. Do wycięcia wszystkich potrzebnych elementów wykorzystał wiele narzędzi niedostępnych zwykle w standardowym, polskim garażu, np. obrabiarkę CNC. Mimo to powtórzenie podobnego wyczynu nie powinno być trudne nawet z małym budżetem i z innym zestawem przyrządów. Jak się Wam podoba taka wersja PS5?