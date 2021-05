Pojedynki morderczych dam! Lady Dimitrescu vs Lady Maria z gry Bloodborne

Lady Dimitrescu została przeniesiona do gry Bloodborne, by przekonać się czy Lady Maria stanowi dla niej wyzwanie.

Na samym wstępie uprzedzamy Was, że jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Resident Evil Village (a macie taki plan), to zalecamy wstrzymać się z oglądaniem materiału video. Zawiera on bowiem SPOILERY, które mogą Wam zepsuć zabawę płynącą z obcowania z tytułem.

Obie Panie, które staną ze sobą w szranki są wampirzycami, więc przynajmniej w teorii szanse powinny być równe. Wideo przedstawia kilka walk i patrząc na zwinne ruchy obu niosących zgubę antagonistek, ciężko jest wskazać faworytkę. Gdyby nie mod, nie byłoby możliwości zobaczenia w akcji tego egzotycznego starcia, nie znaczy to jednak, iż gracze nie mieli dotychczas okazji doświadczyć świetnych crossoverów.

Lady Dimitrescu kontra Lady Maria, to nie najdziwniejszy pojedynek z branży gier

Bardzo charakterystycznym reprezentantem spotkań bohaterów z różnych serii, jest popularny cykl zręcznościowych bijatyk Marvel vs. Capcom. Mordobicie pozwala nam wybrać zarówno protagonistę jednej z produkcji marki Capcom (jak Ryu czy Mega Man) bądź przedstawiciela grupy superbohaterów franczyzy Marvel (np. Spiderman lub Kapitan Ameryka). Ciekawy przypadek stanowi również Street Fighter X Tekken. Jeżeli od zawsze marzyliście o tym, by wcielić się w Kena i obić facjatę Heihachiemu, to dzięki temu tytułowi możecie dać upust skrywanym fantazjom.

Oczywiście będąc przy tym temacie nie sposób nie wspomnieć o Super Smash Bros. W tym hicie mierzą się ze sobą największe sławy marki Nintendo. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wcielając się w Mario dać łupnia ubranemu w zielony kubraczek Linkowi.

Jak widać Lady Dimitrescu i Lady Maria rywalizujące ze sobą na śmierć i życie, niekoniecznie muszą być najdziwniejszym zjawiskiem jakiego uświadczymy w świecie gier. Aby udowodnić tą tezę nie trzeba sięgać wyłącznie po starsze tytuły. W grze Mortal Kombat 11 pojawił się Rambo kliknij tutaj), Spawn (zobacz więcej) czy też RoboCop (odnośnik do newsa). Trzeba przyznać, że postacie świetnie odnalazły się w uniwersum, stając się ulubionymi bohaterami wielu graczy. Fatality w ich wykonaniu nie ustępują absolutnie niczym, gdy porównamy je z ciosami kończącymi uskutecznianymi przez stary skład.

A Wy jaki crossover najchętniej zobaczylibyście na ekranach telewizorów? Dajcie znać w komentarzach.