PlayStation przeskanuje graczom twarz. To pomysł na nowy kontroler do PS5

PlayStation zarejestrowało kolejny, ciekawy patent. Tym razem mowa o technologii tworzenia emoji na podstawie skanowania naszej twarzy. Co ciekawe, w dokumencie wskazano, że źródłem skanu miałaby być kamera wbudowana w kontroler.

W ostatnich tygodniach PlayStation rejestruje zawrotną ilość patentów. Jeszcze niedawno pisaliśmy dla Was o „samoprzechodzących się grach”, a tym razem przychodzimy z kolejną, ciekawą technologią. Dzięki niej moglibyśmy szybko tworzyć emotikony na podstawie mimiki naszych twarzy. W związku z tym proces byłby dynamiczny i informowałby na żywo o emocjach, które by nam w danym momencie towarzyszyły.

Warto wspomnieć, że wspomniany patent przewiduje dwa rodzaje sposobu działania tworzenia emoji. Po pierwsze poprzez wyszukiwanie podobnych emotikonek we wbudowanej już bazie. Po drugie w formie tworzenia „w locie” nowych na podstawie obrazu z kamery.

Szczerze mówiąc, widzę w tej niepozornej technologii spory potencjał. Jeżeli gracze wyraziliby zgodę, ich twarze mogłyby być skanowane w kluczowych momentach gier multiplayer i wzajemnie wysyłane innym graczom, np. podczas zabójstwa w Call of Duty. W Warzone przecież już słyszymy przeciwnika podczas zdobycia na nim kolejnego killa. Oprócz tego nie widzę problemu, by w grach MMO postacie wyświetlały na swoich twarzach mimikę swoich właścicieli.

Ciekawi mnie jednak fakt, o jakim kontrolerze mowa we wniosku patentowym. Wydaje mi się, że nie dotyczy on jedynie usprawnionego DualSense, a także nowych gogli PS VR. Choć to, czy gogle do technologii VR są kontrolerem, jest kwestią sporną, to wielu przyzna mi rację, że przecież sterują kamerą, dlatego jednak coś „kontrolują”.