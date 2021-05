Nowy kadr z filmu Uncharted. Tom Holland w towarzystwie innej gwiazdy kina

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Serwis New York Times opublikował w swoim artykule nowy kadr z najnowszej, filmowej gradaptacji. Film Uncharted będzie prequelem opowieści znanej z serii gier o Nathanie Drake’u.

W ostatnim czasie coraz więcej możemy usłyszeć na temat kinowego Uncharted. Choć produkcja została przesunięta na luty 2022 roku, to nie powinniśmy się jednak o nią martwić. Nie minęło sporo od ostatniej wieści na temat filmu, a już dzisiaj mamy kolejną. Oto drugie zdjęcie, które przedstawia Toma Hollanda w roli głównego bohatera cyklu. Warto zaznaczyć, że za nim znajdziemy Marka Wahlberga, który wcielił się w Victora Sullivana.

Jak widać, Holland ma tutaj już inny ubiór niż na wcześniej opublikowanym kadrze z filmu. Na powyższym zdjęciu jednak moją uwagę najbardziej przykuła lokacja, w której znajdują się mężczyźni. Wygląda jak fragment kościoła lub innej świątyni. Bezsprzecznie nadaje to świetnego klimatu, który jest bliski temu znanemu z gier na PlayStation.

Nie wiem jak Wy, ale ja się nie mogę już doczekać. Choć film Uncharted ukaże się za wiele miesięcy, to zapowiada się naprawdę dobrze. Martwi jednak ilość materiałów, które do tej pory mogliśmy zobaczyć. Nie zdziwię się jednak, jeżeli już za niedługo otrzymamy pierwszy oficjalny trailer lub teaser produkcji. Miejmy nadzieję, że w najbliższych tygodniach tak się stanie. Wtedy na pewno Was o tym poinformujemy.