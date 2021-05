Forza Horizon 5 – pierwsze samochody mogły zostać ujawnione przez Hot Wheels

Microsoft nadal trzyma w niepewności osoby czekające na Forza Horizon 5. Wygląda jednak na to, że Hot Wheels szykuje już modele samochodów z gry.

Nowa odsłona serii Forza Horizon wciąż nie została ujawniona. Mimo to, w sieci pojawiają się doniesienia wskazujące, że FH5 zabierze nas do Meksyku. Do tej pory były to plotki wychodzące od branżowych informatorów, a teraz otrzymaliśmy kolejną wskazówkę odnośnie settingu i być może nawet poznaliśmy pierwsze samochody z gry.

Instagramer specjalizujący się modelach samochodów, T-Hunted, opublikował zdjęcia opakowań dwóch samochodzików Hot Wheels. Oba modele pochodzą z serii Forza Horizon, choć na pudełku nie znajdziemy wzmianki o tym, do której odsłony serii nawiązują.

Co więcej, te dwa konkretne modele i malowania nie są obecne w Forza Horizon 4. Dodatkowo grafiki z opakowań prezentują samochody na pustyni. W FH4 nie ma takiego regionu, co wskazuje, że rzeczone zabawki mogą być częścią kampanii marketingowej Forza Horizon 5. Modele łączą się z plotkami dotyczącymi umiejscowienia gry w Meksyku.

Jak podaje T-Hunted, zabawki mają trafić do sprzedaży we wrześniu bieżącego roku. Możliwe więc, że nową Forzę ujrzymy na zbliżających się targach E3 w czerwcu, a premiera odbędzie się jeszcze w tym roku.

Oczywiście nie możemy wykluczyć, ze pustynia została wybrana jako tło ze względu na swój neutralny wygląd, a samochody to część aktualizacji lub DLC do Forza Horizon 4. Mimo to, powyższe wskazówki zgrabnie łączą się ze sobą w całość. Wszystko stanie się jasne w czerwcu, kiedy to Microsoft powinien ujawnić nową Forzę Horizon.

Poniżej znajdziecie zdjęcia z Instagrama T-Hunted.